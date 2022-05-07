الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تضع 8 مطالب





تقول الهيئة” لما علت حرمة الدمّ على حرمة الكعبة نترك هذه الوثيقة مفتوحة للتوقيع لكلّ الشعب السوداني أفرادًا وجماعات وفرقان وروابط واتحادات ونقابات وأجسام مدنية وسياسية وحزبية”.

طالبت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم بمحاسبة المتورّطين في قتل المتظاهرين وتقديمهم إلى العدالة، الوقف الفوري لقتل المتظاهرين، الوقف الفوري لإطلاق النار على المتظاهرين، وقف إطلاق البمبان على أجساد المتظاهرين، الوقف الفوري لدهس المتظاهرين بالسيارات، الوقف الفوري لكافة الأعمال التي تؤدي لقتل المتظاهرين، الوقف الفوري لمشاركة الأفراد بغير الزيّ الرسمي، وإلغاء الأوامر المستديمة الخاصة بقتل المتظاهرين والتفويض بإستخدام السلاح الناري في مواجهتهم.

وقالت نقابة الأساتذة بجامعة الخرطوم، إنّ هذه الخطوات هي أقل ما يمكن تقديمه لحفظ حقّ الحياة الذي كفلته الدساتير المختلفة.

وأدانت الهيئة ما وصفته بالتصرّف البربري الذي حدث، الخميس، بمطاردة المتظاهرين بإحدى سيارات الشرطة ودهسهم ما أدّى إلى ارتقاء روح أحد الثوار دهسًا، ليصل عدد الشهداء إلى 95 شهيدًا.

والجمعة، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن 73 إصابة جديدة في مليونية الخامس من مايو.

والخميس، شهدت العاصمة الخرطوم، مظاهرات تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

باج نيوز