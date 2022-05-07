(سودانير) تجري إصلاحات إدارية لتفعيل العمل بالمطار





تفقد المدير العام لشركة الخطوط الجوية السودانية الكابتن إبراهيم علي أبوسن، مطار الخرطوم للوقوف على سير العمل في إدارة المناولة الأرضية ورافقه خلالها فريق هندسي لتحديد احتياجات صيانة المعدات الأرضية لسودانير، ويتوقع أن يبدأ العمل الذي يشمل سيارات الدفع الخلفي للطائرات الأسبوع القادم، وتقرر استجلاب المزيد من المعدات الأرضية الحديثة.

وأصدر المدير العام لسودانير قرارًا قضى بتعيين حجازي بكري عثمان الخبير، مديرًا لإدارة خدمات المناولة الأرضية.

صحيفة السوداني