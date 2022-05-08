عبد الرحمن الصادق: البلاد محاطة بمخاطر ومهددات تحتاج وحدة الصف





وصف نائب والي غرب كردفان آدم كرشوم نور الدين، رياضة ركوب الخيل وإقامة مهرجانات الفروسية بالمهمة، وأكد الاهتمام بالثقافة والتراث والمبدعين لقيادة المجتمعات نحو الخير ونبذ كافة اشكال التعصب والجهوية.

ودعا لدى مخاطبته مهرجان الفروسية الذي نظمه اتحاد الفروسية بمحلية أبو زبد بحضور رئيس اتحاد الفروسية القومي عبد الرحمن الصادق المهدي، إلى الاهتمام برياضة ركوب الخيل باعتبارها إرثاً تأريخياً أصيلاً.

من جانبه، دعا عبد الرحمن الصادق المهدي، السياسيين بالبلاد للتوافق على كلمة سواء من اجل بناء السودان، وأوضح أن البلاد محاطة بالعديد من المخاطر والمهددات التي تحتاج لوحدة الصف والكلمة.

وأكد أن برنامج مهرجانات الفروسية يعمل على تماسك أهل المنطقة ووحدة الصف، وعبر عن سعادته بقدومه لغرب كردفان لحضور مهرجان الفروسية احتراماً وحباً للخيول الأصيلة وتشجيعاً للاهتمام بها. وتقدم المهدي بشكره وتقديره لإتحاد الفروسية بمحلية أبو زبد واللجنة المنظمة لهذا المهرجان الكبير.

من جهته، عدد رئيس إتحاد الفروسية بمحلية أبو زبد الشرتاي أحمد علي عديل، مكاسب أهل أبو زبد من إقامة المهرجان، مطالباً حكومة الولاية بالعمل على تأهيل مضمار السباق حتى يكون جاهزاً لكافة المحافل القومية.

وشهد البرنامج تكريم عدد من الشخصيات بالاضافة إلى توزيع الكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والجوائز المالية للفائزين.

صحيفة الصيحة