في استفتاء (لاجسو) .. (95%) من أساتذة الجامعات يؤيدون تعليق الإضراب





أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية (لاجسو)، نتيجة الاستفتاء الذي طرحته في مجموعات اللجنة بالجامعات (حول تعليق الإضراب أو استمراره) حيث صوت (95.4%) لخيار التعليق المشروط بتحقيق المطالب، فيما صوت (4.6%) لخيار مواصلة الإضراب حتى تتحقق المطالب.

وأكدت لاجسو في بيان، أن النسبة الكلية للذين شاركوا في الإستفتاء (70%)، لافتة إلى التفاوت في نسب المشاركة بين الجامعات، منوهة إلى أنها ستصدر القرار في بيان تفصيلي بالمطالب التي تحققت وما تبقى منها مستصحباً نتيجة الاستفتاء، بجانب عقد مؤتمر صحفي بخصوص قضية الهيكل الراتبي وغيرها.

صحيفة الصيحة