شكر الله عزالدين: مبسوط من مسلسل سكة ضياع





قال الفنان الشاب شكر الله عزالدين: “الحقيقة انني مبسوط شديد من كل الكاست الشارك في هذا العمل كلهم من غير فرز وتحية كبيرة جدا اخص بها الفنان أحمد الجقر والمخرج هيثم الامين لانهم تعبوا وساهروا لمده شهور طويلة عشان يطلعوا عمل فني محترم، وتحية خاصة للأخ الدكتور جلال حماد للإيمان بفكرة المسلسل وانتاجه وهذا مجهود كبير لا يقوم به اي شخص”.

اتمنى كل التوفيق والسداد والنجاح للعمل ويكون امتدادا للدراما السودانية “وانا شايف انو بداية لإنتاج مسلسلات وأفلام سودانية في القريب العاجل بإذن الله.”

صحيفة الصيحة