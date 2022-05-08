دعوة لتأجيل امتحانات الشهادة في السودان





تقول اللجنة بحسب ما أشارت إلى أنّ الدراسة شملت الولايات الأكثر تأثّرًا بالإضراب.

دعت لجنة المعلمين السودانيين إلى تأجيل امتحانات الشهادة السودانية لمدّة ثلاثة أسابيع، من أجلّ عدالة الفرص في التحصيل للطلاب.

جاء ذلك بحسب بيانٍ، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقالت اللجنة،إنّ هناك تباينًا في تحصيل الطلاب من ولاية لأخرى، ومن تعليم حكومي إلى خاص، بسبب تداعيات إضراب المعلمين الذي تطاول أمده لمدة شهرين، مما أثّر على أيام التقويم الدراسي، المعتمدة منذ بداية العام.

وأشارت اللجنة إلى دراسة فنية قامت بها خبراء كلّفتهم لجنة المعلمين السودانيين، من أجلّ الوقوف على مدى تأثير الإضراب على سير المقررات الدراسية.

وأضافت” بعض الولايات لن تستطيع أنّ تكمل المقررات الدراسية للصف الثالث الثانوي إلاّ بعد شهر من تاريخ رفع الإضراب، وهذا هو التوقيت المعلن لبداية امتحانات الشهادة الثانوية ١١يونيو ٢٠٢٢م.

وسابقًا، أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن أنّ الحادي عشر من يونيو المقبل، سيكون موعدًا لبدء امتحانات الشهادة الثانوية.

باج نيوز