كندا: سنواصل دعم السودان خلال المرحلة المقبلة





إستقبلت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي سفير السودان لدى كندا السفير طارق أبوصالح، وذلك خلال حفل الاستقبال الذي نظمته الوزيرة مع رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى كندا.

وتحدَّثت الوزيرة عن الأهمية التي تُوليها كندا لعلاقاتها بجميع دُول القارة الأفريقية. وأكَّدت دور كندا في إفريقيا وبناء الاستقرار والأمن حول العالم.

وعبرالسفير طارق أبو صالح سفير السودان لدى كندا عن تقدير السودان للدعم الذي ظلت تقدمه كندا للسُّودان خلال الفترة الماضية، مُتمنياً مواصلة كندا دعمها للسُّودان لإنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات.

وأكَّدت الوزيرة أنَّ كندا ستواصل دعمها للسُّودان خلال المرحلة المُقبلة، وتمنّت جلوس كل الأطراف على مائدة الحوار ووصولهم لتوافق لإكمال الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات تُفضي لإرساء ديمقراطية مُستدامة.

كما إلتقى السفير طارق د.روب أوليفانت السكرتير البرلماني لوزارة الخارجية الكندية، مشيراً إلى أن المسؤول الكندي أكد على رغبة بلاده في تمتين علاقاتها مع السُّودان، وأشار إلى أنَّه سيتوجه إلى أفريقيا في جولة ثانية قريباً، وأعرب السفير أبوصالح عن أمله في أن تشمل جولته المُقبِلة إلى أفريقيا السُّودان، حيثُ سبق لدكتور روب أوليفانت زيارة البلاد مرَّتين آخرها في يناير 2020.

كما التقى السفير طارق أبوصالح على هامش حفل الاستقبال الذي أقامته وزيرة الخارجية الكندية لرؤساء البعثات الدبلوماسية بأوتاوا بوزير الإسكان والتنوّع والشمول الكندي أحمد حُسين، وبحث معه سُبل توطيد العلاقات مع كندا ودعم كندا للسُّودان.

وأبدى وزير الإسكان الكندي الرغبة في التواصل مستقبلاً للتفاكر حول السُبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثُنائية بين البلدين ودفعها لآفاق أرحب.

صحيفة الصيحة