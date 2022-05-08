البرهان يجري مباحثات هاتفية مع مسؤولة أمريكية رفيعة





تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم، اتصالاً هاتفياً من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في، أكدت فيه دعم الإدارة الأمريكية لعملية الانتقال في السودان.

وتعهد رئيس مجلس السيادة، بإلتزامه باستكمال المرحلة الانتقالية وصولاً لمرحلة التحول الديمقراطي، وجدد الإلتزام بدعم جهود الآلية الثلاثية، بجانب الجهود الأخرى المبذولة من قبل السودانيين لتحقيق التوافق الوطني.

وأعرب البرهان عن شكره لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي وإهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالشأن السوداني.

من جانبها، أكدت مولي في، دعم الولايات المتحدة الأمريكية لعملية الحوار والوفاق بين القوى السياسية والأطراف السودانية والذي ترعاه الآلية الثلاثية، وأشارت إلى استعداد واشنطن لتسهيل كافة العقبات وتهيئة المناخ لانطلاق الحوار بصورة شفافة، وأعربت عن شكرها لرئيس مجلس السيادة على استجابته لإطلاق سراح المحتجزين.

وتطرقت المحادثة إلى العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الامريكية والسودان وسبل تطويرها في كافة المجالات، وأكدت المسؤولة الأمريكية إلتزام بلادها بإعادة الدعم للسودان في حال تحقيق التوافق واستكمال عملية الانتقال.

صحيفة الصيحة