السودان: العمليات الإرهابية الجبانة لن تكسر إرادة الحكومة والشعب المصري





أعرب السودان، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات، للحادث الإرهابي الذي أودى بحياة زمرة من خير أجناد الأرض في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

واعلنت وزارة الخارجية في بيان صحفي لها اليوم، التضامن مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ودعمها الكامل لجهودها الحثيثة في مكافحة الإرهاب، وتقدمت بتعازيها الحارة للقيادة بمصر الشقيقة وإلى أسر الضحايا، مع صادق تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين.

وأكدت الوزارة أن مثل هذه العمليات الجبانة لن تكسر إرادة الحكومة والشعب المصري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بل تعزل الجماعات الإرهابية.

صحيفة الصيحة