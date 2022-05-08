الموارد المعدنية: (5) شركات جديدة دخلت مرحلة إنتاج الذهب





قلل المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول، من التعقيدات السياسية التي تواجه البلاد وتأثيراتها على الإنتاج.

وقال ألردول خلال مخاطبته معايدة العاملين بالشركة اليوم “إن مضي الشركة بالمنوال الذي حققته في الربع الأول من العام الحالي 2022م والذي بلغ 5،22 طن ذهب، سيجعل شركة الموارد المعدنية تحقق أعلى إنتاج في تاريخ المعادن في السودان”.

وبشَّر أردول بدخول خمس شركات جديدة مجال الإنتاج ما يعني زيادة إنتاجية الذهب وغيره من الموارد المعدنية الأخرى، ودعم ميزانية العام 2022م.

وأكد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة انفتاح الشركة لاستيعاب عدد جديد من الموظفين في قطاع المعادن في السودان عبر بوابة شركة معادن السودان للتوظيف والتدريب التي تم تسجيلها مؤخراً لتُعنى برفع قدرات العمالة السودانية وخلق فرص عمل جديدة للشباب لينخرطوا في العمل في قطاع المعادن في السودان، وقال إن الشركة السودانية لديها إدارة عليا وعاملين مدركين تماماً لمسؤولياتهم الوطنية، و أضاف “أنه مهما كان شكل الاختلاف السياسي فإن مسيرة الإنتاج ينبغي أن تمضي وأن تعمل الشركة السودانية كواحدة من المؤسسات الإيرادية المهمة بطاقتها القصوى لتحقيق ربطها المقدر في موازنة الدولة، لتساهم في تحقيق مصلحة المواطنين في توفير الرواتب وبسط الخدمات وإرساء دعائم التنمية والإعمار، وتعزيز الأمن والاستقرار”.

باج نيوز