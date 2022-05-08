فجوة غذائية في مناطق بشمال دارفور





افتتح والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن خلال الزيارة التي قام بها اليوم، إلى منطقة عد البيضة التابعة لوحدة ودعة الإدارية بمحلية كلميندو برفقة مدير شرطة الولاية بالإنابة العميد عبد الرحمن المهدي ، افتتح ثلاثة أقسام جديدة للشرطة تم إنشاؤها بدعم من رجل أعمال.

وأعرب نمر لدى مُخاطبته، عدداً من الفعاليات التي جرى تنظيمها بمحلية كلميندو بهذه المناسبة، عن تقديره وإشادته برجل الأعمال الحاج عبد الله أبو دشة ومواطني منطقة عد البيضة، الذين قال الوالي إنهم استشعروا مسؤولياتهم الوطنية تجاه تحقيق الأمن وبادروا بإنشاء ثلاثة أقسام للشرطة، وناشد نمر، المنظمات والوكالات العاملة في مجال العمل الإنساني بالولاية للتدخُّل من أجل سد الفجوة الغذائية التي تُعاني منها عدد من مناطق محلية كلميندو.

صحيفة الصيحة