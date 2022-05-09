بالفيديو: ما حقيقة قول إبنة ابراهيم غندور.. إنها رأته في المنام يعصر خمراً وتفسير الحلم أنه سيحكم السودان 7 سنوات





تؤكد قناةST لمتابعيها ومشاهديها بأنه لا صحة اطلاقا لما يتم تداوله بشكل ممنهج ومكثف من بعض الأشخاص على صفحاتهم في الفيس بوك وفي بقية الوسائط من قول مكذوب منسوب لـ د. وفاء ابراهيم غندور في حلقة المعايدة لابناء المعتقلين والتي تم بثها قبل يومين ، من جنس القول بانها كانت ترى والدها في المنام وهو يعصر خمرا الى آخر هذا القول السخيف والفج والذي ظننا انه لا يحتاج الى نفى ، فالحلقة موضع النقاش وأفادات د.وفاء غندور موجودة على صفحتنا وعلى قناة اليوتيوب .

ومن المحزن ان ينساق وراء هذه الحملة التشويهية الرخيصة بعض ممن ظننا أنهم يتثبتون ويرجعون للمصدر قبل النشر والترويج .

لقد ظلت مثل هذه الحملات الممنهجة تهدف دوما الى تشويه رموز ونجوم مجتمع بغرض اغتيالهم المعنوى ، وظل يساعدهم في ذلك شيوع نهج عدم التثبت والتأكد قبل النشر وقبل نسبة قول أو حديث أو معلومة الى شخص ما .



مجددا نضع رابط الحلقة بين يدي من يريدون التأكد او الرجوع الى افادات د. وفاء ابراهيم غندور في الحلقة ، وسيكتشفون كذب هذا الحديث المنسوب، وسيجدون أفادات رفيعة وجادة ومحترمة .

ادارة قناة ST#السودان #ST

