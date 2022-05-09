الجبهة الثورية : أيِّ إقصاءٍ سيولد مزيداً من الغُبن والفتن





قال القيادي بالجبهة الثورية والتحالف السوداني محمد السماني، إن الأزمة السِّياسيَّة في البلاد تحتاج الى حوار من كل القوى السياسية، مؤكداً أنّ خروج العسكريين من الجانب السياسي يتم بصورتين، الأولى توافق سياسي شامل لكل القِوى السياسية، والثانية هي الانتخابات وتأتي بحكم مدني يُخرج البلاد من حالة التعثُّر.

وقال السماني لـ(الصيحة)، إنّ أي عملية إقصاء لن تكون في صالح البلاد ومن الممكن أن تولد مزيداً من الغُبن والفتن.

الخرطوم- عوضية سليمان

صحيفة الصيحة