التغيير: نتعاطى إيجاباً مع العملية السياسية لـ(الآلية الثلاثية)





أكد المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير في اجتماعه الطارئ، الأحد، الذي استعرض الرؤية حول العملية السياسية، الالتزام والتعاطي الإيجابي مع العملية السياسية تحت رعاية الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد.

وشدّد بيان لقوى التغيير عقب اجتماع المكتب التنفيذي، على ضرورة وجوب إجراء العملية السياسية أمام مرأى الشعب وقوى الثورة كافة في شفافية تامة مع من قدّموا التضحيات.

وأشار إلى وجوب وضع إجراءات لتهيئة المناخ خالياً من العنف والاعتقالات موضع التنفيذ والالتزام بحماية المدنيين وتمكين الحركة الجماهيرية من المشاركة في العملية السياسية في مناخ حر وسلمي حتى تؤدي العملية تحت رعاية الآلية الثلاثية إلى تحقيق مطالب قوى الثورة بتشكيل سلطة مدنية كاملة وتحقيق أهداف الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.

ودعا البيان إلى ضرورة عدم التعامل بالعنف غير المبرر ضد الحركة الجماهيرية، وأكد وضع قضية المعتقلين منها في مقدمة أجندته الداخلية والخارجية ويعمل مع العديد من الجهات لإطلاق سراحهم .

وكشف البيان عن تكوين لجنة لصياغة موقف الحرية والتغيير المفصّل من العملية السياسية استناداً على الرؤية السياسية المجازة من المجلس المركزي في يناير 2022م، والتي تم تقديمها لمبادرة بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي (يونيتامس) في يناير وفبراير 2022، ليتم عرض الموقف وإجازته من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وإعلانه لجماهير الشعب السوداني ولقوى الثورة.

صحيفة الصيحة