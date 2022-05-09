الأمة القومي : طلبنا إرجاء المؤتمر التحضيري ونسعى لإنجاح المُبادرة الأممية





أكّد القيادي بحزب الأمة القومي آدم جرجير، أنّ حزبه يسعى بكل قوة لإنجاح المبادرة الأممية، وقال إنّ المؤتمر التحضيري هو بداية لوضع التحضيرات اللازمة لمائدة مُستديرة لحل أزمة البلاد السياسية.

وكشف جرجير لـ(الصيحة)، عن طلب حزبه من الآلية الثلاثية إرجاء المؤتمر التحضيري ليومين أو ثلاثة لمزيدٍ من التشاوُر، غير أنّه لم يتلقَ رداً من الآلية، وأكّد أنّ المُبادرة الأممية تُعد فرصة لحل الأزمة السودانية، وأشار إلى جُملة من العوامل من شأنها الإسهام في نجاح المبادرة، وذلك لكونها مُبادرة أممية جادّة، فضلاً عن وقوف كثير من القوى الدولية والسياسية إلى جانبها، وعبّر عن أمله في أن تفضي الجُهُود لخروج البلاد من حالة اللا دولة التي تعيش فيها الآن.

الخرطوم- مريم أبشر

صحيفة الصيحة