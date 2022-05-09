مقاومة الخرطوم: التوقيع على ميثاق تأسيس سلطة الشعب الأربعاء القادم





أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم عن اعتزامها توقيع ميثاق تأسيس سلطة الشعب المقترح بواسطة تنسيقيات الولاية يوم الأربعاء الحادي عشر من مايو الحالي.

واعتبرت لجان المقاومة الميثاق بمثابة تدشين حقبة جديدة من الممارسة السياسية القاعدية.

ودعت لجان المقاومة كل الثوار والثائرات بتجذير الممارسة السياسية القاعدية في كل البلاد وإعلان حقبة سياسية عنوانها أن الشعب هو من يقرر مصيره.

وقالت في تصريح صحفي من المهم أن نشيد بالعمل الذي انخرطت فيه جميع لجان المواثيق المختلفة وعلى جميع المستويات، وأشارت إلى أن مواقف تنسيقية الفيل والأربعين و الموردة و العرضة وتجمع لجان أحياء الحاج يوسف هي في إطار التوافق.

ونوهت لجان المقاومة إلى أنه سيتم التوقيع على ميثاق تأسيس سلطة الشعب من تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم بكامل القوة والوحدة بعد إلتئام إجتماع لتنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم أمس ومناقشته عدد من الأجندة بخصوص الراهن السياسي الثوري بالاضافة الى ميثاق تأسيس سلطة الشعب المقترح بواسطة تنسيقيات الولاية.

الخرطوم : فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة