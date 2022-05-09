محامو الطوارئ: اعتقال “فِريشة وكمسارى” في سجن “دبك” دون مشاركتهم في الحراك الثوري





كشفت عضو لجنة محامو الطوارئ المحامية رحاب مبارك عن استخدام الأجهزة الأمنية لسلاح لم يتمكنوا من تحديد هويته بعد، في موكب الخامس من مايو ، ومواكب بمنطقة بُري ، تسبب في اصابة عدد من المتظاهرين في الخطوط الأمامية بكسور في مناطق مختلفة من الجسد.وقالت المبارك في مؤتمر صحفي للجنة بدار المحامين ظهر امس “الأحد” إن السلاح مستهدف به المتظاهرين في الخطوط الأمامية وأن اللجنة تجري بحثًا دقيقاً للتعرف على هويته.

وأشارت أيضًا ألى توثيق اللجنة لعدد من الحالات التي تواجه صعوبة في عملية “الإخراج” جراء تعرضهم للغاز المسيل للدموع بكثافة .كاشفة عن (30) حالة اغتصاب لسيدات من الـ(25) من اكتوبر (4) منهن فقط دون بلاغات في اقسام الشرطة.ولفتت إلى اعتقال واحتجاز كبار سن تتراوح أعمارهم بين الـ(75 إلى 62) عامًا بسجن بورتسودان لشهرين متتاليين رغم معاناتهم من امراض مزمنة.إضافة لاعتقال “فِريشة وكمسارى” في سجن “دبك” دون مشاركتهم في الحراك الثوري.

الخرطوم: سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة