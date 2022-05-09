السودان يشارك في المؤتمر الدولي لحقوق الانسان باسبانيا





قود السيد وزير العدل المكلف مولانا محمد سعيد الحلو وفد السودان للمشاركة في المؤتمر الدولي رفيع المستوي حول حقوق الانسان ومكافحة الارهاب المنعقد بمدينة ملقا باسبانيا في الفترة من 10 – 11 مايو 2022 تحت اشراف مكتب الامم المتحدة لمكافحة الارهاب .

ويرافق السيد الوزير رئيس ادارة حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني مقرر الآلية الوطنية لحقوق الانسان بوزارة العدل مولانا جمعة الوكيل الاعيسر والمستشار دكتور علي عبد الرحمن عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الارهاب .

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