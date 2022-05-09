المرور: خُلو عطلة العيد من الحوادث





كشف مدير الإدارة العامة للمرور الفريق شرطة نصر الدين محمد عبد الرحيم، عن اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بانطلاق أسبوع المرور العربي في الخامس عشر من شهر مايو للعام 2022م تحت شعار (مرورٌ آمنٌ ومتطور).

وأوضح بحسب المكتب الصحفي للشرطة، أن فعاليات هذا العام تأتي متضمنة لبرامج متنوعة من شأنها أن تزيد من وعي المواطن بالعمل المروري وتوفير بيئة آمنة للطرقات للحفاظ على الأرواح البشرية، مُوضِّحاً حِرص إدارته على تطوير المشروعات التقنية الإلكترونية وإحداث نقلة متنوعة في شتى المعاملات المرورية، فضلاً عن البرامج الخاصة بالسائقين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن قوانين السير للحد من قوع الحوادث.

ووصف مدير دائرة المرور السريع بالإدارة العامة للمرور اللواء شرطة حقوقي ياسر مضوي وقيع الله، عمليات التفويج والتفويج العكسي من وإلى العاصمة بالناجحة على الرغم من الكثافة المرورية التي شهدتها الطرق، وذلك بفضل الانتشار المروري على طول طرق المرور السريع لأفراد وضباط شرطة المرور، مُؤكِّداً عدم وقوع أي حادث مروري لمركبة عامة طيلة أيام العيد.

صحيفة الصيحة