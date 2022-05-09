خطوة رسمية من (وزارة الصحة) لمراجعة تأثيرات لقاحات كورونا





شرعت وزارة الصحة في اتّخاذ خطوة رسمية، بشأن التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون المضاد لكوفيد 19.

وقال مدير البرنامج القومي للتحصين إسماعيل العتباني في تصريحٍ لـ”باج نيوز”، إنّ وزارته ستخطر المجلس القومي للأدوية والسموم بتوجهاتها لاتخاذ خطوةٍ بعد تقديم طلب للمجلس والتشاور معه.

وأشار إلى أنّ القرار سيتوقف على الإفادة على الطلب الذي سيمر بالقنوات المختصة وإجراءات السلامة منها مجلس الأدوية ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف: “الوزارة طعمّت 6 ملايين شخص ولم تظهر عليهم حالات التجلّط”.

وحتى ـ الأحد ـ وصلت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد “62.135، فيما تعافى”57.202″، وتوفي”4.933”.

صحيفة اليوم التالي