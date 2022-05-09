مقترح لتأجيل امتحانات الشهادة الثانوية





دعت لجنة المعلمين السودانيين إلى تأجيل امتحانات الشهادة السودانية لمدّة ثلاثة أسابيع، من أجلّ عدالة الفرص في التحصيل للطلاب. وقالت اللجنة، بحسب بيانٍ، أمس الأحد، إنّ هناك تباينًا في تحصيل الطلاب من ولاية لأخرى، ومن تعليم حكومي إلى خاص، بسبب تداعيات اضراب المعلمين الذي تطاول أمده لمدة شهرين، مما أثّر على أيام التقويم الدراسي المعتمدة منذ بداية العام. وأشارت اللجنة إلى دراسة فنية قام بها خبراء كلّفتهم لجنة المعلمين السودانيين، من أجلّ الوقوف على مدى تأثير الاضراب على سير المقررات الدراسية. وأضافت:” بعض الولايات لن تستطيع أنّ تكمل المقررات الدراسية للصف الثالث الثانوي إلاّ بعد شهر من تاريخ رفع الاضراب، وهذا هو التوقيت المعلن لبداية امتحانات الشهادة الثانوية ١١يونيو ٢٠٢٢م.

صحيفة الحراك السياسي