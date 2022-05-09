كيانات وأجسام سياسية توقع على (الإعلان الوطني) لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي





وقعت أكثر من (110) من الكيانات والأجسام السياسية اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم على الإعلان الوطني لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي تحت شعار (من أجل التوافق السياسي عبر الحوار السوداني السوداني ).

وقال عدد من المتحدثين في الفعالية إن هذا الإعلان سيتم تسليمه إلى مجلس السيادة والجهات المختصة بغرض إيجاد أرضية مشتركة تحافظ على وحدة الوطن في ظل الوضع الحالي.

وتلى رئيس تحالف لجان الثورة المستقل أحمد آدم البارون اسماء الكيانات الثورية والثوار، مشيرا إلى ضرورة مواجهة الأزمة والخروج بالسودان إلى بر الأمان وتحقيق الانتقال السياسي وفق حكومة مدنية مستقلة تحقق تطلعات الشعب السوداني، وشدد على رفضهم أي إملاءات خارجية، مؤكدا اهمية مشاركة الجميع في الحوار عدا حزب المؤتمر الوطني.

ويضم التكتل تيارات ثورية عديدة، لجان مقاومة، كيانات شبابية، منظمات مجتمع مدني تمثل كل الفئات بما فيها المرأة والمهتمين بحقوق الإنسان بالإضافة إلى أحزاب سياسية وتكوينات شعبيه مختلفة.

ورحب الإعلان بكل الجهود الدولية خاصة جهود الآلية الثلاثية بقيادة فولكر بيرتس والتي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ومنظمة إيقاد ، والرامية الى تحقيق التوافق وحل الأزمة السياسية بالسودان دون المساس بالسيادة الوطنية .

صحيفة الصيحة