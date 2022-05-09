استئناف حركة صادر اسماك الفسيخ عبر معبر اشكيت بوادي حلفا





أعلن دكتور علي عوض مدني مدير إدارة الاسماك والأحياء المائية بالولاية الشمالية عن استئناف حركة صادر أسماك الفسيخ الطازجه ( غير المملحه) الي جمهورية مصر العربية عبر معبر اشكيت البري بوادي حلفا منذ امس الاحد الموافق 8 مايو مع بداية موسم أسواق الفسيخ في مصر .

وكشف مدني ان حوالي ٧٠ طن من أسماك الفسيخ يتم تصديرها بشكل منتظم شهريا من منتجات الاسماك ببحيرة النوبه بحلفا ، مؤكدا أن استئناف الصادر يساهم في زيادة حركة الانتاج في المنطقة ويشجع الصيادين بالبحيرة فضلا عن زيادة الدخل .

سونا