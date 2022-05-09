الشيوعي : أحداث دارفور جزء من تخطيط مسبق لإزاحة مواطنين من أراضيهم





قال الحزب الشيوعي إن جريمة الدهس بعربة تابعة لقوات الشرطة خلال تظاهرات الخامس من مايو لا تنفصل عن ما حدث ويحدث من جرائم مخطط لها مسبقاً في بقاع السودان المختلفة.

و دلل الحزب في بيان اطلع عليه “باج نيوز” على الأمر بالأحداث التي شهدها إقليم دارفور مؤخراً متهماً السلطات و بعض رجالات الإدارة الأهلية بمحاولة تضليل الشعب و عرض ما حدث و كأنه صراعات قبلية.

و أشار الحزب إلى مشاركة قوات معروفة _لم يسمها في الأحداث مضيفاً أن ذلك تم ضمن تخطيط مسبق من أجل إزاحة مواطنين سودانيين من أراضيهم الغنية بالموارد ليتم نهبها لمصلحة قوى محلية وإقليمية ودولية_على حد وصف البيان.

و أضاف ” الحزب الشيوعي يحمل للسلطة الانقلابية وحلفائها والحكومات الانتقالية التي أيدت ودعمت ما يسمى باتفاقية سلام جوبا عواقب هذا المخطط الاجرامي”.

و دعا الحزب الأحزاب و المنظمات المدنية إلى عدم المشاركة و مقاطعة ما وصفها باجتماعات التسوية التي تدعو لها الآلية الثلاثية المشتركة و إعلان مواقفها بالجدية و الوضوح اللازمين ، داعياً في الوقت ذاته إلى بناء مركز موحد من أجل إسقاط السلطة الانقلابية و هزيمة القوى المضادة للثورة و تأسيس دولة السلام والحرية والعدالة.

باج نيوز