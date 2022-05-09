وزير العدل يشارك في مؤتمر دولي بشأن مكافحة الإرهاب





يقود وزير العدل المكلف مولانا محمد سعيد الحلو وفد السودان للمشاركة في المؤتمر الدولي رفيع المستوي حول حقوق الانسان ومكافحة الارهاب المنعقد بمدينة ملقا باسبانيا في الفترة من 10 – 11 مايو 2022 تحت اشراف مكتب الامم المتحدة لمكافحة الارهاب .

ويرافق الوزير رئيس ادارة حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني مقرر الآلية الوطنية لحقوق الانسان بوزارة العدل مولانا جمعة الوكيل الاعيسر والمستشار د.علي عبد الرحمن عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الارهاب .

صحيفة الصيحة