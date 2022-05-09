اجتماع هيئة قيادة الشرطة يطمئن على الموقف الأمني والجنائي بالبلاد





ترأس الفريق أول شرطة (حقوقي) عنان حامد محمد عمر وزير الداخلية المكلف المدير العام لقوات الشرطة بحضور الفريق شرطة د. مدثر عبد الرحمن نصر الدين نائب المدير العام لقوات الشرطة المفتش العام وأعضاء هيئة القيادة اليوم بقاعة وزارة الداخلية الاجتماع الدوري لهيئة قيادة الشرطة.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الاجتماع اطمأن على الموقف الأمني والجنائي بالبلاد من خلال موقف تنفيذ الخطط التأمينية بجانب الانتشار الشرطي لبسط الأمن وحماية الأرواح والممتلكات ومحاربة ومكافحة الجريمة بالمركز والولايات.

وأشاد الاجتماع بالإنجاز الكبير الذي حققته شرطة ولاية الخرطوم بضبطها للشبكة الإجرامية التي تسببت في نهب وقتل تاجر ومواطن بأم درمان بالتنسيق مع شرطة الولايات، مما أدى للإيقاع بتلك الشبكة الإجرامية وتقديم أفرادها للعدالة.

كما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع التي تصب في ترقية وتطوير العمل الشرطي الخاص بالمواطنين.

وكالة سونا