أردول : حتى الآن لم تصل دعوة للقوى السياسية بشأن الاجتماع التحضيري





قال الأمين العام لمجموعة ميثاق التوافق الوطني بقوى الحرية و التغيير ؛ مبارك أردول إن الآلية الثلاثية للأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي و الإيقاد لم تقدم دعوات رسمية للقوى السياسية حول الملتقى التحضيري.

و أوضح أردول خلال تنوير صحفي اليوم “الاثنين” أنهم لم يتلقوا تفاصيل رسمية من الآلية حول الملتقى مضيفاً أنهم لا يعلمون أطراف الاجتماع الذي دعت له الآلية.

و أضاف أردول “الأمر يبدو إنو غير مرتب كما كنا نتوقع”.

و أكد أردول في الوقت ذاته استعدادهم للمشاركة في الحوار مضيفاً أنه المخرج الوحيد و السليم للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

باج نيوز