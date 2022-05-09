الكشف عن تهريب كميات ضخمة من الذهب إلى مصر





كشف رئيس المجلس الاستشاري لاتحاد الصاغة وتجار الذهب عاطف أحمد، عن تزايد تهريب الذهب إلى مصر خلال فترة عيد الفطر المبارك بصورة كبيرة، وعزا ذلك لارتفاع أسعار الذهب في مصر بسبب توقعات تعويم الجنيه، الأمر الذي دفع لهجوم المشترين على الذهب بغرض حفظ قيمة العملة.

وأكد عاطف بحسب (الأحداث نيوز) اليوم، أن ذلك شجّع التهريب في المناطق الحدودية، وشدّد على أهمية تخفيض الرسوم المفروضة على الذهب ودعم الإنتاج لاستفادة السودان من الثروة المعدنية.

وقال إن رسوم الشركة السودانية للموارد المعدنية على التعدين ما زالت موجودة رغم مطالبتهم بإلغائها وموافقة المدير مبارك اردول بالمقترح الذي قدّمه الصاغة لإلغائها لمدة ثلاثة أشهر فقط لمعرفة حجم الوارد، مؤكداً أن إلغاءها سيزيد من حجم الوارد، وأكد أن الصادر يمضي بصورة جيدة.

وأشار عاطف إلى استقرار أسعار الذهب منذ شهر رمضان، مشيراً إلى أن سعر جرام الذهب الخام يتراوح ما بين (29) ألف جنيه إلى (30) ألف جنيه، بينما يتراوح سعر جرام الذهب المشغول ما بين (36) ألف جنيه إلى (40) و(42) ألف جنيه.

ونوه عاطف إالى تذبذب أسعار الذهب منذ فترة حيث يرتفع وينخفض بنسبة ضعيفة.

صحيفة الصيحة