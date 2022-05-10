وزارة الخارجية : الغرب يشترط حكومة مدنية لاستئناف الدعم





أَكّدَ مصدرٌ رفيعٌ بوزارة الخارجية أن السودان ممثلاً في وزارة الخارجية لم يطلب من الأمم المتحدة تقليص صلاحيات رئيس بعثة “يونيتامس” فولكر بيرتس، وإنما طلب أن تركز “يونيتامس” على تنفيذ تفويضها بحيادية ونزاهة وتجرد المتمثل في دعم السلام والمصالحات والمُساعدة في التحضير للانتخابات.

وقال المصدر لـ(الصيحة) إن “يونيتامس” ركّزت على جانب واحد هو الجانب السياسي، وأضاف “وحتى في هذا لم تُحقِّق نجاحاً يذكر”. وأكّد أنّ نجاح المبادرة الثلاثية يعتمد على المتحاورين السودانيين، مؤكداً أن الآلية الثلاثية ما هي إلا ميسر للحوار وتقريب وجهات النظر. وأشار المصدر إلى أن استئناف الدعم الدولي والغرب على وجه الخصوص رهين بتشكيل الحكم المدنى، وقال “منذ البداية الغرب وضع شرطاً واحداً ورئيسياً لاستئناف الدعم بتشكيل حكومة مدنية والمضي قدماً في طريق التحول الديمقراطي”، وتابع “وهذا هو ما ترمي إليه عملية الحوار التي ستنطلق اليوم”.

الخرطوم- مريم أبشر

صحيفة الصيحة