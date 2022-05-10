لجنة المعلمين تكشف تفاصيل تسليم مذكرة لوزير التربية والتعليم





كشفت لجنة المعلمين تفاصيل تسليم مذكرة لوزير التربية والتعليم المكلف للمطالبة بتمديد مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2022م.

وقالت عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين، درية محمد بابكر، لـ”الجريدة” قام وفد للجنة المعلمين بتسليم مذكرة لوزير التربية والتعليم المكلف للمطالبة بتمديد مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2022.. حيث أفاد الوزير المكلف بأنه أيضاً قام بتكوين لجنة لدراسة الأمر وينتظر تقريرها.ومن ثم سيرد على اللجنة.

من جهته قال عضو لجنة المعلمين، سامي الباقر، لـ”الجريدة” إن لجنة المعلمين السودانيين قدمت مذكرة لوزير التربية والتعليم الاتحادي طلبت فيها تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية للعام ٢٠٢٢م وأكد بأن المذكرة جاءت على خلفية إضراب الكرامة الذي استمر لشهرين من ١٠ مارس ٢٠٢٢م.

وأردف: نحن في لجنة المعلمين السودانيين نرى ضرورة تأجيل هذه الامتحانات لا سيما وان هنالك ولايات اغلقت فيها المدارس طيلة هذه الفترة مما يحتم تأجيل الامتحانات حتى يتمكن الطلاب من إكمال المقررات الدراسية والاستعداد لهذه الامتحانات وأضاف، ونرى أيضاً في عدم تأجيلها طعناً في عدالة هذه الامتحانات وتساءل لا يعقل ان يجلس جميع الطلاب لهذه الامتحانات بصورة متساوية في الوقت الذي لم تكن فرصة الدراسة بصورة منتظمة متساوية.

الخرطوم : شذى الشيخ

صحيفة الجريدة