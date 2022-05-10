والي الخرطوم يُوجِّه بسرعة توفير المياه لمناطق بالعاصمة





وجّه والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، هيئة المياه بالإسراع في تنفيذ برنامج توفير إمدادات المياه لمناطق الخرطوم جنوب بتشبيك الخط الناقل مع محطة مياه سوبا والعمل على زيادة كمية المياه المُنتجة من الآبار.

وأكد الوالي لدى اجتماعه بمكتبه اليوم مع ممثلي لجان خدمات جنوب الحزام ومربعات منطقة الأزهري الكبرى بحضور مدير هيئة مياه الولاية المهندس محمد علي العجب، سعي الولاية لإيجاد الحلول للمناطق التي تُواجه شحاً في الإمداد المائي من خلال عمل دراسات فنية تستوعب كافة المشاكل الماثلة والعمل على تلافي نقص المياه، وأشار الى أنّ الخُطة تشمل زيادة مصادر المياه النيلية وتوسعة المحطات القائمة وإنشاء مزيدٍ من المحطات لسد الفجوة من المياه المنتجة بالولاية.

صحيفة الصيحة