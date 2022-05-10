أديب: (أنا ما بتهدّد بالمحكمة الجنائية العاوز يمشي يمشي)





قال رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في فض الاعتصام المحامي نبيل أديب، إنه لن يُخضع للتهديد بالمحكمة الجنائية الدولية.

وذكر أديب خلال لقاء مع الإعلامية سهير عبد الرحيم، عبر منصتها، (أنا ما بتهدّد بالمحكمة الجنائية الدولية العاوز يمشي يمشي). مع ذلك، أكد قيامه (بالصرف من جيبه الخاص على عمل اللجنة).

وأفاد أديب أن الشخص الذي وقّع اتفاقية جوبا لا يمتلك الحق في تعديل الدستور. وقال: (إضافة اتفاق جوبا إلى الوثيقة الدستورية غير دستوري).

صحيفة الصيحة