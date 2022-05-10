الحكومة تعترف بالعجز عن شراء القمح .. ووزير يطالب المزارعين بـ(الصبر)





أقر وزير الزراعة والموارد الطبيعية، أبوبكر البشرى، بعجزهم وفشلهم وتسببهم في تأخير عملية شراء القمح من المنتجين، معزياً ذلك بسبب وجود صعوبة في توفير الأموال المطلوبة من جانب المالية،في وقت نفى فيه الوزير وجود مماطلة أو رفض من قبل نظيره وزير المالية جبريل إبراهيم لشراء القمح. وقال البشرى لـ(الحراك) إن جبريل مازال ملتزماً بشراء القمح بالسعر المحدد من قبل الحكومة، وكشف عن عقد اجتماع أول أمس الأحد بوزارة المالية ضم وزيري الزراعة والمالية ومحافظ مشروع الجزيرة، والجهات ذات الصلة، لمناقشة توفير الأموال المطلوبة للمخزون الاستراتيجي لشراء محصول القمح من المزارعين بأسرع ما يمكن. وقال البشرى إن وزير المالية أصدر توجيهات عاجلة إلى محافظ بنك السودان المركزي،حسين يحيى جنقول بشأن توفير الأموال المطلوبة للمخزون الاستراتيجي لشراء القمح من المنتجين..وطالب وزير الزراعة المزارعين بالتحلي بالصبر إلى حين توفير الأموال.

ومن جانبه أبدى مدير عام مشروع الجزيرة، عمر مرزوق تخوفه من ضياع وتهريب نحو (3) ملايين جوال من القمح بالمشروع إلى دول الجوار، بسبب ما سماه تماطل وزارة المالية في توفير الأموال المطلوبة للمخزون الاستراتيجي لشراء القمح من المنتجين لبناء احتياطي من القمح لتقليل فاتورة استيراده. وفي السياق قطع مرزوق في تصريح لـ(الحراك) بعدم صدور قرار بمنع المنتجين من التصرف في إنتاج القمح في السوق الحر. وقال لم نمنع المزارعين من بيع محصولهم في السوق الحر. وأضاف بأن المزارعين لديهم حق التصرف في إنتاجهم.

الخرطوم – أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي