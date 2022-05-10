الخارجية الامريكية: (الآلية الثلاثية) الأكثر شمولاً لتحقيق اتفاق انتقالي في السودان





وصفت الولايات المتحدة الامريكية، الآلية الثلاثية، المكونة من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان، والاتحاد الأفريقي ، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) لتسهيل العملية السياسية لاستعادة الحكم المدني في السودان، بانها “الآلية الأكثر شمولاً” لتحقيق اتفاق انتقالي.

وكررت في بيان صادر عن وزارة الخارجية الامريكية تلقته “الصيحة” دعمها القوي لجهود الآلية، وترحيبها بالتواصل والتقدم المحرز حتى الآن، ودعت الأطراف السودانية، المدنية والعسكرية، للاستفادة من هذه العملية لتحقيق “تقدم ديمقراطي واستقرار وطني”.

وقال بيان الخارجية “مع تقدم العملية وبدء الميسرين محادثات مع أصحاب المصلحة حول جوهر الحل ، نحن مقتنعون بأن الآلية هي الأكثر شمولاً لتحقيق اتفاق تمس الحاجة إليه بشأن إطار انتقالي بقيادة مدنية”.

وذكر البيان ان مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في ، رحبت في مكالمات هاتفية مع قادة مدنيين وعسكريين سودانيين، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في الأسابيع القليلة الماضية، وفي الوقت نفسه ، ضغطت من أجل التنفيذ الكامل لإجراءات بناء الثقة الموعودة من قبل الجيش السوداني بما في ذلك رفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين المتبقين، وشددت على ضرورة قيام الجيش بنقل السلطة إلى حكومة مدنية يتم تشكيلها بموجب هذا الإطار لتمكين استئناف الدعم المالي الدولي والمساعدة الإنمائية.

صحيفة الصيحة