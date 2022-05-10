التربية تكشف مُلابسات سيّارات معهد تعليم المكفوفين





كشفت وزارة التربية والتعليم، عن ملابسات استلامها لثلاث سيّارات خاصة بمعهد النور لتعليم المكفوفين.

وقال وزير التربية والتعليم المكلف الأستاذ محمود سر الختم محمد الحوري، إن مدير المعهد جاء الى الوزارة وأبلغها بأن السيارات ستكون موجودة بدون عمل بعد أن دخل الطلاب في الإجازة عدا طلاب الصف الثامن، وأنه سيسلم تلك السيارات للوزارة للمساهمة في حل مشكلة ترحيل العاملين بالوزارة.

وأكد أن الوزارة ستقوم بصيانة وتجهيز تلك السيارات وتسليمها للمعهد في بداية العام الدراسي القادم، مشيراً إلى أن وزارته تولي المعهد عناية واهتماماً خاصاً، وظلت تقوم بتوفير كافة المطلوبات حتى يؤدي رسالته بالصورة المطلوبة.

وأوضح الحوري أن معهد النور يتبع للإدارة العامة للتربية الخاصة، وأن المعلمين به يتبعون للوزارة، ويصرفون مرتباتهم من وزارة التربية والتعليم.

وكشف الحوري عن اتصالهم بوزارة الرعاية الاجتماعية لتوفير الاحتياجات الخاصة للمعهد وترتيب أمرهم مع المجلس السيادي للانتقال إلى مقر المبنى الجديد.

وقال إنّ بالمعهد عربات ظلت موجودة، وإن مدير المعهد تم تسليم العربات لترحيل العاملين في الوزارة وستتم صيانتها وتسليمها للمعهد.

يُذكر أن طلاب معهد النور قد شاركوا لأول مرة في برنامج المعايدة الذي أقامه العاملون بالوزارة.

صحيفة السوداني