ضبط أسلحة بشمال كردفان





أكد مدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي، أن خطة أسبوع منع الجريمة تحت شعار (أمان الغرة) حقّقت العديد من النجاحات في مجال محاربة الظواهر السالبة للجريمة وضبط الأسلحه غير المرخصة.

وقال دينكاوي بحسب (سونا) اليوم، إنه تم ضبط (161) قطعة سلاح مختلفة كلاشنوف جيم 3 ومسدسات خرطوش وذلك منذ فبراير وحتى الآن، بجانب ضبط (2137) قطعة ذخيرة مختلفة الأنواع.

وأضاف أن الحملات استهدفت المخالفات المرورية وتنظيم الأسواق وفتح الطرق والمواقف وجرائم الخطف والنهب والنزاعات القبلية وإتلاف المزارع وجرائم السرقات والعربات والتكاتك والمواتر الغير مقننة، مشيراً إلى أن الحملة تمكنت من ضبط العديد من المخالفات للعربات شملت (195) عربة مختلفة و(262) موتر غير مقننة و(374) تكتك، ولفت إلى أنه تم ضبط (21.830) ألف رأس من الحشيش، وكشف أنه تم استرداد (14) مليون و(500) ألف جنيه من المال المسروق .

صحيفة الصيحة