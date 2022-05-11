داليا الياس: كعب الزول الياكل ملحك.. وعشرتو ليك فى الأصل مظاهر





#وقائع!

*علم نفسك ماتحتار…وصدق كل المامعقول….

خلى المنطق بره حسابك….وأوعا تخطط للمجهول…

مافى ظروف بتوافق ظنك….وبكرة تقيف فى الصف مذهول..

كم قبالك ياما إتخذلوا…عادى بتحصل لى كم زول…

كم فى الدنيا غرام إتبدد….وكم فى الريده إحتاروا عقول

علم الحب ما عندو نتائج….ولافى المدرسة ليهو فصول…

ممكن فجأة حبيبك يقسى….بعد الحب الكان مبهول…

ولو ظنيت الفرقه خرافه…تبقى براك إنسان مخبول…

دون أسباب الناس تتغير….مهما سنين الريدة تطول…

وحسن الشاطر ينسى الفكرة….وفاطمة السمحه تحب الغول !!!!

***

دايماً خلى فى خطة بديلة….وأفتح برضك خط للرجعة…

علشان تبقى الصدمة خفيفة….وماتتحكم فيك الوجعة..

ممكن طعنه تجيك فى ضهرك….وألمك يصبح ضيف الهجعة…

فجأة بدون إنذار يستوطن….وإنت تفتش سكك النجعة..

سهام الغدر قريبة وجاهزة….وبكرة حمامنا يكوس السجعة…

****

وأحذر أكتر من أحبابك….أصلو عدوك فى الآخر ظاهر….

كعب الزول الياكل ملحك…..وعشرتو ليك فى الأصل مظاهر….

ياكل لحمك كل مايقدر….ووين مايلقى حضور منابر….

يكشف كل أسرار أيامك….ويكسر فيك الروح والخاطر….

وقدر ماكنتا مثالى وعادل….زولك يصبح ظالم وجائر…

أصلو الزول تحترمو يدوسك….وتأمنو يصبح خاين وغادر…

ويوم تديو بالجزمة يدورك….ويضحك ليك لى ضرسو العاشر….

الإنسان مخلوق متناقض…..مرات صافى ومرات ماطر…

وأوعك تأمن جانب واحد….وثقتك كلها بيها تغامر…

أى علاقة مع البنى آدم….مامضمونه…وليها مخاطر…

مهما يكون فى خاطرك غالى…ومهما يكون فى ظنك نادر…

برضو ضرورى تعود نفسك… كيف تتريث… وكيف بتحاذر…

أصلو حياتنا دروس ومواعظ….وقدر ماتربح برضك خاسر…

وقدر ماتدرس برضك جاهل….مهما كنتا حصيف ومعاصر…

و(الأفلام ) لابد حتصادفك….القدامك هسه (مناظر) ….!!!

تلويح:

لاتأمن دهرك…فكل شئ فى هذه الحياة محتمل الحدوث…لاسيما الوقائع التى لم تتوقع حدوثها من البعض أبداً !!!

داليا الياس