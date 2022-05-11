برمة ناصر: المجلس المركزي سيشارك في حوار الآلية الثلاثية





أكد رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة ناصر مشاركة أحزاب مركزي قوى الحرية والتغيير في اجتماع الآلية الثلاثية التحضيري المزمع عقده خلال الأيام القادمة لبداية الحوار بين الأطراف السوداني.

وقال برمة لـ(اليوم التالي) أمس: (جرت حوارات مكثفة داخل مركزي الحرية والتغيير حول تحضيري الآلية وحسب علمي الآن كلهم وصلوا إلى وفاق بالمشاركة في مبادرة الآلية الثلاثية)، وأضاف: (صحيح كان لبعضهم تحفظات وآراء تم تدارسها بدقة وحسب علمي وصلوا إلى قناعة بالمشاركة مع بعض التحفظات هنا وهناك).

وتوقع برمة أن لا يتم اللقاء التحضيري في الفترة التي حددت من 10 – 12 مايو، واعتبر أن اللقاء سيكون بمثابة فرصة لجلوس القوى السياسية مع بعضها البعض، للتفاكر في قيام مؤتمر الحوار وترتيب الأوضاع.

وأشار إلى عدم مشاركة المكون العسكري في لقاء الآلية، لكنه رجح مشاركته في مؤتمر الحوار التاسيسي، وأكد برمة على أهمية المؤتمر التحضيري للقوى السياسية، حتى تتمكن من توحيد رأيها وتحديد أجندة الحوار وأهدافه والمشاركين فيه.

وأوضح أن حزب الأمة ينظر إلى دور الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إطار المسهلين وليس وسطاء.

الخرطوم: فاطمة مبارك

صحيفة اليوم التالي