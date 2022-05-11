الادارة العامة للمرور تعلن انطلاق اسبوع المرور العربي





أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إنطلاق فعاليات اسبوع المرور العربي للعام ٢٠٢٢م في الفترة من ١٥ – ٢١مايو الجاري وذلك تحت شعار (مرور آمن ومتطور) .

وقال الفريق شرطة نصر الدين محمد عبدالرحيم مدير الإدارة العامة للمرور في مؤتمر صحفي اليوم ان اسبوع المرور العربي يهدف لتحقيق السلامة والتوعية المرورية موضحا أن أن فعاليات هذا العام تأتي متضمنة لبرامج متنوعة من شأنها أن تزيد من وعي المواطن بالعمل المروري و توفير بيئة آمنة للطرقات للحفاظ على الأرواح البشرية.

وأعلن الفريق شرطة نصر الدين محمد عبدالرحيمعن عن تخفيض كافة المعاملات المالية المختلفة المتعلقة بالمرور بنسبة 50٪، بما فيها رسوم ترخيص السيارات، وغيرها من الخدمات، موضحا أن التخفيض يشمل جميع ولايات السودان.

وقال سيادتة أن هناك حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها إدارته لتعزيز السلامة المرورية وسلامة مستخدمو الطريق، لتقليل الحوادث المرورية، مؤكدا أن تقليل الحوادث المرورية محل اهتمام عالمي.

وأضاف أن كل ما يأتي هذا الأسبوع يهدف للوصول إلى معادلة صفرية للحوادث المرورية والتقليل من الحوادث المرورية، مؤكدا أن إدارته وضعت كل الإمكانيات للتوعية والإرشاد خلال اسبوع المرور العربي حاثا أجهزة الإعلام بالعمل على التوعية المرورية، من خلال نشر وتغطية فعاليات وأنشطة ومبادرات للربط مع الجمهور وقطاعات المواطنين مؤكدا حرص إدارته على تطوير المشروعات التقنية الالكترونية وإحداث نقلة متنوعة في شتى المعاملات المرورية فضلاً عن البرامج الخاصة بالسائقين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن قوانين السير للحد من قوع الحوادث.

وقال أن الإدارة العامة للمرور اهتمت بتطوير آلياتها وفقا للأنظمة الحديثة لتسهيل الخدمة للمواطن والعمل الميداني بالطريق.

من جانبه أكد اللواء علاءالدين محمد الحسن مدير مرور بولاية الخرطوم، اكتمال كافة الاستعدادات لاستقبال اسبوع المرور لتخفيض المعاملات المرورية وان الخدمة ستكون بدوامين صباحي ومسائي في المجمعات المرورية ومجمعات خدمات الجمهور.

وأكد أن التوعية المرورية هي المرتكز الأساسي للاسبوع من خلال الإرشادات بالطريق، واضاف: “نعول على الإعلام في التوعية والسلامة المرورية”.

وأكد ان الإعلام يلعب دورا اساسيا في هذا الجانب بنشر التوعية اويصالها للجمهور وشركاء الطريق وأن الإدارة تسعي في التواصل مع كل الجمهور والمواطنين وان هناك فعاليات وبرامج نوعية في الميادين لعكس نشاط اسبوع المرور العربي وكذلك عكس إنجازات الإدارة مشيرا الي ان الإعلام جزء مهم وفعال وساعد اساسي للمرور في انجاح برامج وفعاليات إلادارة العامة للمرور.

سونا