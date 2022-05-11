أوضاع مأساوية للمعتمرين في ميناء جدة بسبب إهمال الوكالات





يواجه عدد كبير من المعتمرين السودانيين بميناء جدة، أوضاعاً مأساوية، بسبب تأخر إجراءات صعودهم للباخرة، ورصدت (الحراك)، خلال جولة داخل الميناء، تكدس المعتمرين أغلبهم من كبار السن والمرضى، يفترشون (الأسفلت)، في حالة ترقب وانتظار كروت الصعود للبواخر، بسبب ما أسماه البعض بإهمال وكالات السفر، وعبر عددٌ من المعتمرين العالقين عن استيائهم من مماطلة أصحاب وكالات سفر في تسليمهم الجوازات والتذاكر، وأكدوا أنهم ينتظرون نقلهم في ظروف إنسانية قاسية.

وأبلغ شاهد عيان الصحيفة أن المعتمرين يعانون من تدني مستوى الخدمات داخل الميناء، مع تعرضهم للإهانة، وقال إن التعامل لا يليق بكبار السن، مناشداً وزارة الحج والعمرة السعودية بمتابعة وكالات السفر، وفرض رقابة عليها، مشيراً إلى أن مناديب الوكالات يعملون بعشوائية، ما أدى لتكدس المعتمرين.

بورتسودان ـ رحمة النور

صحيفة الحراك السياسي