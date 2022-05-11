السودان..بعد اجتماعٍ بالقيادة العامة..توجيه حاسم للقوات المسلّحة والنظامية





وفق ما أشار الناطق الرسمي باسم القوات المسلّحة.

أمنّت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع في السودان، على توجيه القوات المسلّحة وكافة القوات النظامية بجميع أنحاء البلاد بالتحرّك الفوري والحاسم لاتّخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ قانونية لحسم التفلتات الأمنية والظواهر السالبة التي ظهرت مؤخرًا، لحفظ هيبة الدولة.

والأربعاء، التأم بالقيادة العامة للقوات المسلّحة الاجتماع الدوري للجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان وبحضور نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو وأعضاء اللجنة الفنية لمجلس الأمن و الدفاع.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلّحة، نبيل عبد الله، بحسب وكالة السودان الرسمية، الإربعاء، إنّ اللجنة استعرضت الموقف الأمني والجنائي بالبلاد.

وأشار إلى أنّ تمّ تكليف القوات المسلحة بكافة المناطق والفرق والقوات النظامية، بالتعامل الحاسم والقانوني مع كافة المظاهر العسكرية غير القانونية ضد أي مجموعات أو أفراد بكافة مدن وأنحاء البلاد.

باج نيوز