مقاومة الخرطوم تحدّد وجهة”مليونية تأسيس سلطة الشعب”





بحسب ما أشارت في التعميم.

أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، عن أنّ مليونية الثاني عشر من مايو الجاري، ستكون وجتها صوب القصر الجمهوري.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، الأربعاء، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقالت مقاومة الخرطوم، إنّ المليونية ستجئ تحت شعار” مليونية تأسيس سلطة الشعب”.

وأوضحت المقاومة أنّ أطرافها التأمن في مشهد عظيم تسطر ملحمة ثورية جديدة تحت لواء تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم وإطار سياسي وهو ميثاق تأسيس سلطة الشعب.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر، يشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ متواصلةٍ، تنديدًا بالانقلاب الذي نفذّه عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز