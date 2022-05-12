المقاومة ترفض أي تفاوض مباشر مع العسكر





وقعت تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم أمس على ميثاقها السياسي ” ميثاق تأسيس سلطة الشعب” في صيغته النهائية و المطروح كمرجعية للفترة الانتقالية من ثلاثة عشر بنداً .

وأوصد الميثاق الباب أمام كافة الأحزاب التي شاركت حزب الرئيس المعزول إلى حين سقوطه، كما شدد على تقديم القوى السياسية التي قبلت التفاوض وانتجت الشراكة مع المكون العسكري لنقد ذاتي للتجربة الانتقالية مع السماح للاحزاب والحركات المسلحة التي لم تكن طرفاً في إجراءات 25 أكتوبر الماضي التوقيع بشكل منفرد على الميثاق.

ونص الميثاق على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من قوى الثورة الحية و مجلس وزراء من كفاءات وطنية مستقلة منحازة للثورة وتشكيل 12 مفوضية خاصة بالسلام والعدالة الانتقالية والخدمة المدنية والدستور والانتخابات والإصلاح الأمني لتشكيل جيش مهني واحد عبر دمج وتسريح جيوش الحركات وحل المليشيات .

وتمسك الميثاق الذي تلي خلال مؤتمر صحفي أمس على تحقيق الدولة المدنية ومواصلة النضال السملي، مؤكداً رفض أي تفاوض مباشر أو غير مباشر مع المكون العسكري، وشدد على ضرورة إلغاء الوثيقة الدستورية برمتها لخلق وضع دستوري جديدة لفترة انتقالية مدتها عامين.

ومن جهة أخرى كشفت لجان المقاومة عن اخطارها الآلية الثلاثية خلال لقاء أولي أكدت فيه عضوية اللجان أنها لن تحدد موقفها من المباحثات قبل طرح الميثاق الذي سيتيح عرض الدعوة الأممية لقواعد اللجان لتحديد موقفها من العملية السياسية برمتها.

هذا وقد تم التوقيع على ميثاق تأسيس سلطة الشعب من قبل١٤ تنسيقية بولاية الخرطوم، وهي (تنسيقية لجان مقاومة امدرمان جنوب لجان أحياء امبدة، مركزية دار السلام أمبدة ، تنسيقية لجان مقاومة كرري، تنسيقية أم درمان القديمة، تنسيقية الاربعين والموردة والفيل والعرضة، تنسيقية الخرطوم غرب ، تنسيقية لجان احياء بحري، مركزيات جبل أولياء، تنسيقية الكلاكلات وجنوب الخرطوم تنسيقية الخرطوم شرق، الخرطوم جنوب تنسيقية الحاج يوسف، تنسيقية شرق النيل جنوب).

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة