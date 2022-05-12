إضراب جزئي للعاملين غير الاكاديميين





قرر تجمع العاملين بمؤسسات التعليم العالي والجامعات الحكومية الدخول في إضراب جزئي عن العمل ابتداءاً من اليوم احتجاجاً على عدم تعديل الهيكل الراتبي للعاملين غير الاكاديميين إسوة بالتعديل الذي حدث لاساتذة الجامعات.

وكان التجمع قد دفع بمذكرة لوزارة التعليم العالي طالب فيها بضرورة تنفيذ الهيكل الراتبي المقترح للعاملين غير الأكاديميين دون اي ابطاء او تاخير او تعديل وتطبيق تعديل المادة (٢/٥٩) من لائحة الخدمة المدنية، وصرف كل من علاوة (بدل اللبس ، البديل النقدي ، منحة العيدين) بالمرتب الكلي دون تجزئة.

وابعاد الكادر الاكاديمي عن الوظائف الادارية فضلاً عن تطبيق الاجر الاضافي حسب المنشور الجديد للعام ٢٠٢٢ بدلاً عن العام ٢٠١٩ مع إلغاء المنشور رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٥.

وقال التجمع ان جدول الإضراب للشهر الحالي سيكون ايام الاثنين والثلاثاء 16/17 مايو، الاثنين الثلاثاء الاربعاء 22/23/24 مايو، الاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس، من 28 مايو وحتى 2 يونيو المقبل. و أكد التجمع انه سيعلن جداول اضراب الشهور المقبلة تباعا.

الخرطوم : شذى الشيخ

صحيفة الجريدة