تخفيض في المعاملات وتوعية بالطريق خلال اسبوع المرور العربي





أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور انطلاق أسبوع المرور العربي يوم 15 مايو 2022، ويستمر حتى 21 مايو، كاشفة عن جملة من المناشط الخاصة بشركاء الطريق والمواطنين للتوعية والإرشاد لتقليل الحوادث المرورية.

وكشف مدير الإدارة العامة للمرور، الفريق شرطة نصر الدين محمد عبد الرحيم، في مؤتمر صحفي بدار الشرطة بري أمس عن اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بانطلاق أسبوع المرور العربي في الخامس عشر من شهر مايو للعام 2022م تحت شعار (مرورٌ آمنٌ ومتطور).

وأوضح أن فعاليات هذا العام تأتي متضمنة لبرامج متنوعة من شأنها أن تزيد من وعي المواطن بالعمل المروري و توفير بيئة آمنة للطرقات للحفاظ على الأرواح البشرية.

وأعلن عن تخفيض كافة المعاملات المالية المختلفة المتعلقة بالمرور بنسبة 50٪، بما فيها رسوم ترخيص السيارات، وغيرها من الخدمات، موضحاً أن التخفيض يشمل جميع ولايات السودان.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة