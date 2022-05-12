الخرطوم .. إطلاق الغاز المسيل للدموع و المقاومة تعلن عن نقاط بديلة





اللجان كانت قد حددت موقفي “جاكسون و الأستاد” و “صينية القندول” للتجمع .

أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين بتقاطع باشدار.

و أظهرت مقاطع فيديو اطلع عليها “باج نيوز” عمليات كر و فر بين المتظاهرين و الشرطة _حتى لحظة تحرير الخبر.

من جانبها أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم تحديد نقاط ” طرمبة الغالي ، نمرة اثنين شمال نادي الاسرة ، سوق اللساتك” كنقاط بديلة للتجمع قبل التوجه للقصر الجمهوري.

و أكدت اللجان في بيان تمسكها بالتظاهر مهما اتخذت تدابير أمنية لمنعها من التظاهر و ممارسة حقها الدستوري .

باج نيوز