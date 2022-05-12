تنقلات واسعة وسط وكلاء النيابة





أصدر النائب العام المكلف خليفة احمد خليفة اليوم الخميس قرارا بنقل وكلاء نيابة في درجات المختلفة، وشمل كشف التنقلات (70) وكيل نيابة.

ووجه القرار بنقل أعضاء النيابة حسب درجاتهم التي تشمل رئيس نيابة عامة، وكيل أعلى وكيل اول وثاني وثالث بجانب وكيل نيابة.

وبحسب القرار فإن كشف التنقلات شمل نحو (24) رئيس نيابة تم نقلهم إلى أماكن مختلفة في المركز والولايات، بينما تم نقل (5) أعضاء نيابة بدرجة وكيل أعلى و(10) وكيل أول.

كما حدد القرار نقل (7) أعضاء نيابة عامة بدرجة وكيل ثاني و(21) في درجة وكيل ثالث، فضلا عن نقل (3) أعضاء نيابة في درجة وكيل نيابة

ووجه النائب العام إدارتي الشؤون الإدارية والمالية بتنفيذ القرار فورا.

وافادت مصادر موثوقة أن القرار روتيني وطبيعي ويأتي وفقا لمتطلبات عمل النيابة وبإعتباره من القرارات الدورية عمدت عليها النيابة العامة شأنها شأن بقية مؤسسات الدولة.

صحيفة الصيحة