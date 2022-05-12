البرهان يؤكد أزلية العلاقات السودانية المصرية





أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان متانة وأزلية العلاقات السودانية المصرية وأنها تتمتع بخصوصية عبر التاريخ، جاء ذلك لدى لقائه اليوم، وفد المجتمع المدني المصري برئاسة السفير محمد العربي، بحضورالسفير المصري بالخرطوم، حسام زكي.

ورحب البرهان بزيارة الوفد للسودان مبيناً أن مثل هذه الزيارات تسهم في توطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين مشيداً بمواقف مصر الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية.

وقدم سيادته للوفد المصري شرحاً مفصلاً حول الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لإنجاح الفترة الإنتقالية من خلال التأكيد على عدم الإقصاء وتحقيق التوافق الذي يحظى بقبول الجميع وصولاً لإنتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه.

من جانبه أوضح السفير محمد العربي رئيس وفد المجتمع المدني المصري في تصريح صحفي أن اللقاء كان مثمراً وإيجابياً تم فيه الإطلاع على تطورات الأوضاع في السودان، مبينا أن زيارة الوفد للسودان تأتي من منطلق وشائج الأخوة والصداقة التي تربط بين البلدين>

وقال ” كلنا أمل في أن يصل السودان لإستقرار كامل “وأضاف أن الوفد إطمأن على مجمل الأوضاع في البلاد بعد التنوير الذي إستمع إليه من رئيس مجلس السيادة معربا عن أمله في أن يشهد السودان مرحلة جديدة من الوفاق وأضاف قائلا ” الإستقرار في مصر لن يكتمل إلا بالإستقرار في السودان” .

وقال السفير العربي إن زيارات وفد المجتمع المدني بين البلدين ستتواصل مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تسهم في تدعيم مرتكزات الديبلوماسية الشعبية بين البلدين الشقيقين.

وكالة سونا