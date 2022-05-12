الدعم السريع تسترد عربة مختطفة بواسطة متفلتين





استردت شُعبة الإستخبارات بقوات الدعم السريع متحرك درع السلام عربة لاندكروزر تم إختطافها من قبل متفلتين بطريق (الفاشر – كُتم) .

وكشف الرائد أبوالقاسم علي موسى رئيس شعبة الإستخبارات بمتحرك درع السلام عن ورود بلاغ يفيد بتعرض عربة لاندكروزر “بفلو” تقل ركاب للخطف في طريقها الى كُتم قادمة من الفاشر، وعلى إثر البلاغ تحركت قوة عسكرية متتبعه الأثر وتمكنت من القبض على المتفلتين وإسترداد العربة.

و أكد أبوالقاسم جاهزية القوات لتأمين الممتلكات العامة والخاصة ومحاربة كافة أشكال التهريب، مؤكداص أن متحرك درع السلام بقوات الدعم السريع سيظل عيناً ساهرة لحماية البلاد من أجل تحقيق الٕاستقرار بجميع انحاء ولايات دارفور.

صحيفة الصيحة