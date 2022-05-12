تفاصيل مشروع قرار مجلس الشيوخ الأميركي لإدانة الانقلاب العسكري في ‎السودان





أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي بإجماع كل الأعضاء، مشروع قرار لإدانة الانقلاب العسكري في ‎السودان ودعم الشعب السوداني. القرار غير الملزم تم بتصويت سريع من دون أي اعتراض.

وبحسب ما أوردته الإعلامية رنا ابتر؛ المختصة في أخبار الكونغرس من واشنطن – فإن أبرز نقاط المشروع، هي دعم الكونغرس للشعب السوداني في تطلعاته الديمقراطية، وحث المجلس العسكري إلى إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين المدنيين وأعضاء المجتمع المدني وأشخاص آخرين اُعتقلوا جرّاء الانقلاب.

‏كما يدعو المشروع، القوى الأمنية إلى احترام حق التظاهر السلمي وتحميل أي عناصر تابعة لهم، مسؤولية استعمال القُوة المُفرطة وأي انتهاكات بحق المتظاهرين، عبر مسار شفّاف وعادل.

ويحث المشروع، المجلس العسكري على التّوقُّف عن كل المُحاولات لتغيير التركيبة المدنية للحكومة والمجلس السيادي ومُؤسّسات حكومية أخرى، واحترام بنود الوثيقة الدستورية.

وبخصوص العقوبات الفردية، يدعو نص مشروع القرار غير المُلزم، الخارجية الأمريكية إلى تحديد أسماء (قائدي الانقلاب والمُتعاونين معهم)، والتنسيق مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لوقف كل المُساعدات غير الإنسانية إلى السودان حتى عودة النظام الدستوري الانتقالي.

‏ويحث المشروع، حلفاء الولايات المتحدة ودول الترويكا على الانضمام إليها في فرض عقوبات فردية على أفراد المجلس العسكري وشركائهم، وحَث قادة المجلس على العودة إلى حكم القانون احتراماً للدستور الانتقالي، إضافةً إلى تَعليق مُشاركة السودان في كل المنظمات بالمنطقة حتى عودة العملية الانتقالية.

صحيفة السوداني